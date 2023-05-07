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حسن تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 18:43:22

هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تم تصميم تقنيتنا المتطورة لتحسين سرعة الإنترنت لديك ، مما يوفر لك اتصالات فائقة السرعة وتجارب تشغيل وألعاب سلسة.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بعمليات تنزيل وتحميل أسرع ، وتصفح أكثر سلاسة ، وتقليل أوقات التأخير. سواء كنت تتصل بالإنترنت من منزلك أو أثناء التنقل ، تضمن لك تقنيتنا أنك متصل دائمًا بسرعات فائقة.



ولأولئك الجدد في عالم الشبكات الافتراضية الخاصة ، دعنا نقدم لكم TunnelBear. TunnelBear هي خدمة VPN تقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت وتسمح لك بتصفح الويب بأمان وخصوصية. باستخدام TunnelBear ، يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك ، مثل عروض Netflix أو مواقع الويب التي قد تكون محظورة في بلدك.



TunnelBear سهل الاستخدام ويوفر واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل الاتصال بخوادم VPN الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، مع خطتهم المجانية ، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 500 ميجابايت من البيانات كل شهر ، مما يتيح لك تجربة الخدمة قبل الالتزام باشتراك مدفوع.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN وتصفح الويب بأمان باستخدام TunnelBear. جربهم اليوم واستمتع باتصالات فائقة السرعة وتصفح خاص لم يسبق له مثيل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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