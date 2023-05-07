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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و UAC Virtualization

ishark blog article

2023-05-07 18:43:44

هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت وحماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم تقنية التسريع لدينا لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أسرع سرعات ممكنة. سواء كنت تشاهد الأفلام ، أو تلعب الألعاب عبر الإنترنت ، أو تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يقوم بتغطيتك.



ولكن هذا ليس كل شيء - تشتمل VPN الخاصة بنا أيضًا على ظاهرية UAC ، والتي تضيف طبقة إضافية من الحماية لنشاطك على الإنترنت. تعد ظاهرية UAC ميزة أمان تعزل بعض التطبيقات والعمليات ، وتمنعها من الوصول إلى أجزاء حساسة من نظامك. يساعد هذا في منع البرامج الضارة والبرامج الضارة الأخرى من إحداث فوضى في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



لذلك إذا كنت تبحث عن أفضل شبكة افتراضية خاصة (VPN) من شأنها أن تبقيك آمناً وآمناً على الإنترنت مع زيادة سرعات الإنترنت لديك ، فإن isharkVPN هو الخيار الأمثل. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو ظاهرية uac ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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