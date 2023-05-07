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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و UPnP

ishark blog article

2023-05-07 18:44:58

تقديم isharkVPN Accelerator - الحل الشامل للأمان عبر الإنترنت وسرعات الإنترنت الأسرع. باستخدام هذه الأداة المتقدمة ، يمكنك الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها على الإنترنت ، خالية من التهديدات الإلكترونية والتخزين المؤقت.



ولكن ما هو بالضبط مسرع isharkVPN وكيف يعمل؟ تم تصميم هذه الأداة في جوهرها لتحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وتمكين معدلات نقل بيانات أسرع. سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو عالية الدقة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو إجراء معاملات تجارية ، فإن مسرع isharkVPN يضمن أن يكون اتصالك بالإنترنت سريعًا وموثوقًا به دائمًا.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ isharkVPN Accelerator في دعمه لتقنية UPnP (التوصيل والتشغيل العالمي). يتيح ذلك لأجهزتك اكتشاف بعضها البعض والاتصال بها تلقائيًا ، مما يسهل مشاركة الملفات ودفق الوسائط والوصول إلى موارد الشبكة. يعد UPnP مفيدًا بشكل خاص لوحدات التحكم في الألعاب ومشغلات الوسائط والأجهزة الأخرى التي تتطلب اتصالاً عالي السرعة.



ولكن لماذا تختار isharkVPN على خدمات VPN الأخرى؟ بالنسبة للمبتدئين ، تستخدم isharkVPN أحدث بروتوكولات التشفير لحماية خصوصيتك على الإنترنت وحماية بياناتك من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تمتد شبكة الخوادم الخاصة بنا عبر مواقع متعددة ، مما يضمن أن يكون لديك دائمًا اتصال سريع وآمن بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بتجربة سلسة عبر الإنترنت. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو unpnp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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