التدوين > احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و UPnP Port Forwarding

احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و UPnP Port Forwarding

ishark blog article

2023-05-07 18:45:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس لأفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل التأخير والتأكد من تحميل المحتوى الخاص بك بسرعة وسلاسة.



ولكن ماذا عن إعادة توجيه منفذ UPnP؟ تتيح لك هذه الميزة المهمة الوصول إلى الأجهزة الموجودة على شبكتك المنزلية من أي مكان في العالم ، وهي ضرورية للألعاب عبر الإنترنت ، والوصول عن بُعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والمزيد. ومع isharkVPN ، يعد إعداد إعادة توجيه منفذ UPnP أمرًا سهلاً.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر قوة التسريع وإعادة توجيه منفذ UPnP. مع السرعات التي لا تضاهى والإعداد السهل ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو إعادة توجيه منفذ upnp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN