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التدوين > ابق آمنًا وآمنًا عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ابق آمنًا وآمنًا عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 18:45:13
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتقدمة على زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 3 مرات ، مما يمنحك تجربة تصفح وألعاب سلسة ودون انقطاع.

ومع ذلك ، فإن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي نعطيه الأولوية في isharkVPN. كما نعطي الأولوية للأمان ، وهذا هو السبب في أننا نقدم الحماية ضد تهديد شائع يُعرف باسم تصيد عناوين URL. يحدث هذا عندما ينشئ فنانو المحتالون مواقع ويب مزيفة تبدو كمواقع شرعية لخداع الأشخاص للتخلي عن معلوماتهم الشخصية.

باستخدام isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من عمليات الاحتيال هذه. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين سرقة معلوماتك.

لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تفسد تجاربك على الإنترنت. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح وألعاب سريعة وآمنة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو تصيد عنوان url ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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