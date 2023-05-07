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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و UPnP على جهاز التوجيه الخاص بك

ishark blog article

2023-05-07 18:45:20

iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لجميع مشكلات الأمان والسرعة عبر الإنترنت. إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك على الإنترنت أو كنت تعاني من بطء سرعات الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الخيار المناسب لك. إنها طريقة بسيطة وسريعة وآمنة للوصول إلى الإنترنت.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج iSharkVPN Accelerator في قدرته على تحسين سرعة الإنترنت لديك. يقوم بذلك باستخدام أحدث التقنيات التي تعمل على تسريع أنشطتك عبر الإنترنت. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالتصفح والتدفق والتنزيل بشكل أسرع دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم iSharkVPN Accelerator UPnP (التوصيل والتشغيل العالمي) لتعزيز أمنك على الإنترنت. UPnP هو بروتوكول شبكة يسمح للأجهزة الموجودة على شبكتك بالاتصال ببعضها البعض. باستخدام UPnP ، يمكنك بسهولة تكوين إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك للسماح بالاتصال السلس بين جميع الأجهزة على شبكتك.



يعد UPnP على أجهزة التوجيه ميزة مهمة غالبًا ما يغفلها العديد من المستخدمين. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستفادة من هذه الميزة للتأكد من أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة دائمًا. وذلك لأن UPnP يضمن تكوين جهاز التوجيه الخاص بك للسماح فقط للأجهزة المصرح لها بالاتصال ببعضها البعض.



في الختام ، iSharkVPN Accelerator هو الحل النهائي لجميع مشكلات الأمان والسرعة عبر الإنترنت. يضمن استخدامه لـ UPnP أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت آمنة دائمًا ، بينما تعمل تقنيتها المتقدمة على تحسين سرعة الإنترنت لديك لتصفح وتدفق وتنزيل أسرع. لذا ، استفد من هذه الأداة الرائعة اليوم واستمتع بتجربة أفضل عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو upnp على جهاز التوجيه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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