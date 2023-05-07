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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و UPnP Router

ishark blog article

2023-05-07 18:45:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز تجربتك على الإنترنت.



استخدام مسرع isharkVPN سهل. ما عليك سوى تنزيل برنامجنا وتثبيته ، ودعنا نتكفل بالباقي. يعمل مسرعنا من خلال تبسيط حركة المرور على الإنترنت وتقليل كمية البيانات المرسلة بين جهازك والإنترنت. ينتج عن ذلك أوقات تحميل أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتنزيلات أسرع.



ولكن ما هو جهاز توجيه UPnP ، قد تسأل؟ UPnP تعني Universal Plug and Play ، وهو بروتوكول تستخدمه أجهزة التوجيه لتكوين الأجهزة والبرامج تلقائيًا على الشبكة. بشكل أساسي ، يسمح موجه UPnP للأجهزة الموجودة على شبكتك بالتواصل مع بعضها البعض ومع الإنترنت بسلاسة. هذا مفيد بشكل خاص للأجهزة مثل وحدات التحكم في الألعاب ، والتي تتطلب الكثير من النطاق الترددي وزمن انتقال منخفض لتعمل بشكل صحيح.



إذن ، كيف يعمل برنامج تسريع isharkVPN وموجهات UPnP معًا؟ تتوافق تقنيتنا مع معظم أجهزة توجيه UPnP ، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات أعلى وأداء أفضل. من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت واستخدام قوة UPnP ، يضمن مسرع isharkVPN أن تكون تجربتك عبر الإنترنت سلسة وخالية من التأخير.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والاتصالات البطيئة تدمر تجربتك على الإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واختبر الفرق بنفسك. بفضل تقنيتنا القوية وتوافقنا مع أجهزة توجيه UPnP ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها من قبل. جرب مسرع isharkVPN اليوم وشاهد النتائج بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام جهاز راوتر upnp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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