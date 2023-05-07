التدوين > كيف يمكن لـ iSharkVPN Accelerator و UPnP على جهاز التوجيه الخاص بك زيادة سرعة الإنترنت لديك

كيف يمكن لـ iSharkVPN Accelerator و UPnP على جهاز التوجيه الخاص بك زيادة سرعة الإنترنت لديك

ishark blog article

2023-05-07 18:45:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ، الحل لأداء إنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



مع مسرع isharkVPN ، يتم تحسين سرعة الإنترنت لديك لتحقيق أقصى أداء. سواء كنت تقوم بالبث المباشر أو اللعب أو مجرد تصفح الويب ، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في سرعة الإنترنت لديك.



ولكن ماذا عن ميزة UPnP (التوصيل والتشغيل العالمي) لجهاز التوجيه الخاص بك؟ يسمح UPnP للأجهزة الموجودة على شبكتك بالاتصال ببعضها البعض ومع الإنترنت. يسهل عليك الاتصال بالأجهزة والخدمات الأخرى ، مثل خدمات الألعاب عبر الإنترنت أو خوادم الوسائط.



ومع ذلك ، يمكن أن تشكل UPnP أيضًا مخاطر أمنية. يمكن للبرامج الضارة استغلال UPnP للوصول إلى شبكتك وسرقة معلوماتك الشخصية. لحسن الحظ ، يتضمن مسرع isharkVPN ميزات أمان متقدمة تحافظ على شبكتك في مأمن من هذه التهديدات.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن من الدرجة الأولى. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو upnp على جهاز التوجيه الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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