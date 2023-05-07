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أطلق العنان للإمكانيات الحقيقية للإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 18:45:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة تصفح سلسة.



لكن هذا ليس كل شيء - يذهب isharkVPN إلى أبعد الحدود لحماية أمنك على الإنترنت. أحد التهديدات الشائعة لأمانك على الإنترنت هو تصيد عناوين URL. يحدث هذا عندما يتنكر موقع ويب أو بريد إلكتروني ضار كمصدر شرعي ، يخدعك لتقديم معلومات شخصية مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو أرقام بطاقات الائتمان. مع isharkVPN ، تحميك تقنية التشفير المتقدمة والخوادم الآمنة لدينا من محاولات التصيد الخطيرة هذه.



لا تدع الإنترنت البطيء أو التهديدات عبر الإنترنت تبطئك. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في السرعة والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو phising على url ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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