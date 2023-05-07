التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وراوتر UPnP

عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وراوتر UPnP

ishark blog article

2023-05-07 18:45:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات فائقة وبث سلس.



ولكن كيف يعمل؟ أحد المكونات الرئيسية هو UPnP أو Universal Plug and Play. يسمح بروتوكول UPnP للأجهزة الموجودة على شبكتك بالاتصال ببعضها البعض ومع الإنترنت دون الحاجة إلى تكوين يدوي. هذا يعني أن مسرع isharkVPN يمكنه تحسين إعدادات UPnP لجهاز التوجيه الخاص بك لضمان الاتصال الأكثر سلاسة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث الفيديو عالي الجودة والألعاب عبر الإنترنت ومشاركة الملفات دون أي انقطاع. خدمتنا سهلة الإعداد ومتوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بإنترنت سريع وموثوق أينما كنت.



لا تكتف بالإنترنت البطيء وغير الموثوق به. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واختبر الفرق بنفسك. جربه اليوم وشاهد كيف يمكن لـ UPnP وتقنيتنا المتقدمة تحويل تجربتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو upnp في جهاز التوجيه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN