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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و UPnP

ishark blog article

2023-05-07 18:45:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة وتدفقًا سلسًا. لا مزيد من انتظار تحميل مقاطع الفيديو أو التعامل مع أوقات التأخير المحبطة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتضمن خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا دعم UPnP (التوصيل والتشغيل العالمي). تسمح هذه التقنية بالتكوين التلقائي لأجهزة الشبكة ، مما يسهل عليك الاتصال والوصول إلى المحتوى عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة.



يعد UPnP مكونًا حيويًا في عالم اليوم المتصل بالإنترنت ، مما يسمح بالاتصال السلس بين الأجهزة وتقليل مشكلات التوافق. مع دعم UPnP من isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أجهزتك ستتصل وتعمل بسلاسة معًا.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم وجرب فوائد المسرع الخاص بنا ودعم UPnP لنفسك. قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالبث الفعال والخالي من المتاعب.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام upnp للاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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