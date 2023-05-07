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حافظ على أمان أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 18:47:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات فائقة ، مما يتيح لك الاستمتاع بالتدفق السلس دون أي انقطاع. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالترفيه المستمر.



لكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا وضع الاختفاء في برنامج المراسلة. تسمح لك هذه الميزة بالاختفاء على Messenger عن طريق إخفاء حالتك النشطة ، ومنع الآخرين من رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت. حافظ على خصوصيتك سليمة وتجنب أي رسائل غير مرغوب فيها أو مشتتات.



مع مسرع isharkVPN ووضع الاختفاء في برنامج المراسلة ، يمكنك أن تشعر براحة البال مع العلم أن اتصالك بالإنترنت محسّن للسرعة وأن خصوصيتك محمية. لا تقبل بطء الإنترنت والرسائل غير المرغوب فيها - قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الاختفاء في برنامج messenger ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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