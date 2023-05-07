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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 18:47:18

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تتيح لك تقنية التسريع الخاصة بنا الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ، حتى عند استخدام VPN. هذا يعني أنه يمكنك دفق الويب وتنزيله وتصفحه دون أي تأخير محبط أو تخزين مؤقت.



لكن هذا ليس كل شيء - مع iSharkVPN ، يمكنك أيضًا الوصول إلى ميزة وضع الاختفاء في Facebook Messenger. تتيح لك هذه الميزة الاختفاء من قائمة الدردشة الخاصة بأصدقائك ، مما يمنحك الخصوصية المطلقة والتحكم في تواجدك عبر الإنترنت. سواء كنت تحاول تجنب بعض الأشخاص أو ترغب فقط في الحفاظ على خصوصية محادثاتك ، فإن وضع الاختفاء هو الحل الأمثل.



لكن لا تأخذ كلمتنا فقط - جرب مسرع iSharkVPN ووضع الاختفاء بنفسك! تتوفر خدمة VPN سهلة الاستخدام على جميع أجهزتك المفضلة ، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ومع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك الوثوق بنا للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ومأمونًا.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بمزايا السرعات الفائقة ووضع الاختفاء على Facebook Messenger. تعتبر خصوصيتك وأمانك على الإنترنت من أهم أولوياتنا ، ونحن هنا لمساعدتك على البقاء آمنًا ومجهول الهوية عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الاختفاء في fb messenger ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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