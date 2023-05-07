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قم بتأمين Facebook الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode

ishark blog article

2023-05-07 18:47:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتزيد من النطاق الترددي مع توفير وصول آمن إلى مواقع الويب التي قد يحظرها مزود خدمة الإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، لن تقلق أبدًا بشأن تباطؤ تدفقات الفيديو أو أوقات التخزين المؤقت المحبطة مرة أخرى.



بالإضافة إلى إمكانيات زيادة السرعة ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزة فريدة تسمى Vanish Mode. هل سبق لك أن كنت تتصفح Facebook في العمل وأدركت أن رئيسك يتربص بك؟ يتيح لك وضع فانيش الخروج بسرعة وسرية من التطبيق ، دون ترك أي أثر لنشاطك. إنه الحل الأمثل لأي شخص يقدر خصوصيته ويريد إخفاء أنشطته عبر الإنترنت عن أعين المتطفلين.



فلماذا تختار iSharkVPN Accelerator؟ خدمتنا سهلة التثبيت وتوفر أفضل ميزات الأمان لحماية هويتك على الإنترنت. نقدم أيضًا ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 30 يومًا ، حتى تتمكن من تجربة خدمتنا بدون مخاطر.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد يمنعك من الاستمتاع بتجربة الإنترنت التي تستحقها. جرب iSharkVPN Accelerator واختبر الفرق اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع الاختفاء على facebook ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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