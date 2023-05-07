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عزز أمانك على الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator و Vanish Mode على Facebook Messenger

ishark blog article

2023-05-07 18:47:47

هل تبحث عن طريقة لتظل مجهول الهوية على الإنترنت وتحمي خصوصيتك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، أسرع خدمة VPN المتاحة وأكثرها أمانًا.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وأمان منقطع النظير لجميع أنشطتك على الإنترنت. سواء كنت تتصفح الويب ، أو تبث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة ، أو تصل إلى معلومات حساسة من شبكة Wi-Fi عامة ، فإن iSharkVPN Accelerator يقوم بتغطيتك.



لكن هذا ليس كل شيء. يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزة فريدة تسمى Vanish Mode على Facebook Messenger. تتيح لك هذه الميزة إرسال رسائل تختفي بعد فترة زمنية محددة ، مما يضمن بقاء محادثاتك خاصة وآمنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم وابدأ في الاستمتاع بالخصوصية والأمان المطلق على الإنترنت. سواء كنت في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل ، فإن iSharkVPN Accelerator يوفر لك التغطية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع الاختفاء على facebook messenger ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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