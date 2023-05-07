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التدوين > احمِ تواجدك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode على فيسبوك

احمِ تواجدك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Vanish Mode على فيسبوك

ishark blog article

2023-05-07 18:48:02
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد تصفح المحتوى ودفقه دون أي تأخير أو تخزين مؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تعمل تقنيتنا الحديثة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك ، مما يتيح لك الاستمتاع بتنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتصفح أسرع. مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر أبدًا إلى المعاناة من سرعات الإنترنت البطيئة مرة أخرى.

ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة فريدة تسمى Vanish Mode. يتيح لك هذا الوضع تصفح الويب في وضع التخفي تمامًا ، وإخفاء نشاطك عبر الإنترنت عن أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح معلومات حساسة أو تريد فقط بعض الخصوصية الإضافية ، فإن Vanish Mode يغطيك.

بالإضافة إلى ذلك ، مع تشفير isharkVPN من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت آمن تمامًا. قل وداعًا للمتسللين والتهديدات الإلكترونية - IsharkVPN يساندك.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وحماية خصوصية لا مثيل لها. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع الاختفاء على fb ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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