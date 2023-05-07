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عزز تجربة المراسلة الخاصة بك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 18:48:09

هل تجد نفسك تكافح باستمرار مع سرعات الإنترنت البطيئة والاتصالات غير الموثوق بها أثناء محاولة الوصول إلى مواقع الويب أو التطبيقات المفضلة لديك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فابحث عن isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة واتصال موثوق به يتيح لك تصفح الويب وبث مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب بسهولة. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز سرعة الإنترنت لديك ، مما يجعلها ضرورية لأي شخص يبحث عن تجربة سلسة عبر الإنترنت.



بالإضافة إلى قدراته الرائعة على تعزيز السرعة ، يقدم isharkVPN أيضًا ميزة فريدة تُعرف باسم وضع الاختفاء على FB Messenger. تتيح لك هذه الميزة الاختفاء من قائمة Messenger الخاصة بأصدقائك ، مما يمنعهم من رؤية آخر مرة كنت فيها نشطًا أو متصلاً بالإنترنت. مع وضع vanish ، يمكنك الاستمتاع بقدر أكبر من الخصوصية والتحكم في تواجدك عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في التحكم في خصوصيتك على الإنترنت ، فجرّب isharkVPN Accelerator مع وضع الاختفاء على FB Messenger اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع الاختفاء على fb messenger ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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