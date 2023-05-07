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قم بحماية بياناتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator - تعرف على وضع Vanish على Messenger

ishark blog article

2023-05-07 18:48:14

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ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا Vanish Mode على Messenger for Facebook. تضمن هذه الميزة أن تكون رسائلك خاصة تمامًا ولا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها. لذا ، سواء كنت ترسل رسائل شخصية أو تناقش معلومات حساسة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن محادثاتك آمنة ومأمونة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وخصوصية كاملة عبر الإنترنت. يتوفر فريق دعم العملاء الودود لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في أي أسئلة أو مخاوف. ابدأ الآن واستمتع بتجربة أكثر أمانًا وأسرع عبر الإنترنت مع isharkVPN!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع الاختفاء على messenger على facebook ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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