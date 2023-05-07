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التدوين > قم بتسريع سرعة الإنترنت لديك مع مسرع iSharkVPN وابق محميًا مع VIPRE

قم بتسريع سرعة الإنترنت لديك مع مسرع iSharkVPN وابق محميًا مع VIPRE

ishark blog article

2023-05-07 10:10:47
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز سرعتك ، مما يمنحك تجربة بث سلسة.

ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية خصوصيتك على الإنترنت. يحافظ التشفير العسكري الخاص بنا على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين ، بينما تضمن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن يظل سجل التصفح الخاص بك سريًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية ، تقدم isharkVPN برنامج VIPRE - وهو برنامج مكافحة فيروسات قوي يحمي جهازك من البرامج الضارة وبرامج الفدية والتهديدات الإلكترونية الأخرى. تستخدم VIPRE خوارزميات متقدمة لاكتشاف البرامج الضارة والقضاء عليها ، مما يمنحك راحة البال أثناء التصفح والتسوق والبنوك عبر الإنترنت.

فلماذا تختار isharkVPN؟ مع تقنية التسريع الخاصة بنا ، ستستمتع بسرعات فائقة وبث مباشر دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، توفر ميزات الأمان وبرنامج VIPRE المضاد للفيروسات حلاً شاملاً لجميع احتياجات الحماية عبر الإنترنت. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام vipre والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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