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عزز اتصال VPN الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Split Tunneling

ishark blog article

2023-05-07 10:19:17

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والمحتويات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا المتقدمة تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يضمن تصفحًا وبثًا سلسًا.



ولكن ما يميزنا عن خدمات VPN الأخرى هو ميزتنا المبتكرة المتمثلة في تقسيم الأنفاق. يسمح لك هذا باختيار التطبيقات والمواقع الإلكترونية لتوجيهها عبر VPN ، مع ترك الآخرين لاستخدام اتصالك العادي بالإنترنت. لا يؤدي ذلك إلى تحسين سرعة الإنترنت لديك فحسب ، بل يتيح لك أيضًا الوصول إلى المحتوى المحلي والخدمات التي قد تكون مقيدة أثناء استخدام VPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن ومجهول دون التضحية بالسرعة أو إمكانية الوصول. خدمتنا سهلة الاستخدام ومتوافقة مع مجموعة متنوعة من الأجهزة ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android.



فلماذا الانتظار أكثر من ذلك؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر المزيج النهائي من السرعة والأمان والحرية. قل وداعًا للتخزين المؤقت والقيود الجغرافية ومرحبًا بتجربة سلسة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو vpn split tunneling ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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