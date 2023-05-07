التدوين > قم بالبث والتنزيل بشكل أسرع مع isharkVPN Accelerator و Vuze!

قم بالبث والتنزيل بشكل أسرع مع isharkVPN Accelerator و Vuze!

ishark blog article

2023-05-07 10:20:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند محاولة تنزيل أو دفق المحتوى؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تم تصميم هذه التقنية المبتكرة لزيادة سرعات الإنترنت لديك وتوفير تجربة بث وتنزيل سلسة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لصفحات التخزين المؤقت والتحميل البطيء.



لكن ماذا عن تنزيل المحتوى؟ وهنا يأتي دور Vuze.



Vuze هو عميل BitTorrent شائع يسمح للمستخدمين بتنزيل ومشاركة الملفات بسرعة وكفاءة. مع مسرع isharkVPN و Vuze معًا ، يمكنك الحصول على سرعات تنزيل فائقة والاستمتاع بالمحتوى الخاص بك في أي وقت من الأوقات.



وأفضل جزء؟ تقدم isharkVPN فترة تجريبية خالية من المخاطر لتختبر خدمتهم وترى الفرق بنفسك. فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة مع Vuze.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو vuze والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN