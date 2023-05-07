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قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: ما تحتاج لمعرفته حول WebRTC

ishark blog article

2023-05-07 10:22:09

iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي لتصفح الويب بشكل أسرع وآمن



في عالم اليوم الرقمي ، أصبح الأمان والخصوصية عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع التهديدات السيبرانية الكامنة في كل زاوية ، من الضروري اتخاذ التدابير المناسبة لحماية نشاطك عبر الإنترنت. أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك هو استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).



iSharkVPN Accelerator هي خدمة VPN عالية التصنيف توفر أمانًا وخصوصية وسرعة لا مثيل لها. يستخدم بروتوكولات التشفير والأمان المتقدمة للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. علاوة على ذلك ، يأتي مع ميزة مبتكرة تسمى "المسرع" ، والتي تمكنك من تصفح الويب بشكل أسرع من أي وقت مضى.



تم تصميم تقنية iSharkVPN Accelerator لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يوفر لك تجربة تصفح سلسة. إنه يعمل عن طريق ضغط البيانات وتقليل عدد الطلبات المرسلة إلى الخادم ، مما يؤدي إلى أوقات تحميل أسرع لصفحات الويب.



لكن هذا ليس كل شيء. تقدم iSharkVPN أيضًا ميزة تسمى "Webrtc" ، والتي تعني اتصال الويب في الوقت الفعلي. Webrtc هو بروتوكول يسمح لمتصفحات الويب بالتواصل مع بعضها البعض في الوقت الفعلي ، دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو برامج إضافية.



ومع ذلك ، يمكن أن يمثل Webrtc أيضًا خطرًا أمنيًا ، حيث يمكنه الكشف عن عنوان IP الحقيقي الخاص بك وموقعك لمواقع ويب تابعة لجهات خارجية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه حماية Webrtc الخاصة بـ iSharkVPN. فهي تحظر أي طلبات تقدمها Webrtc ، مما يضمن بقاء نشاطك على الإنترنت مجهول الهوية وآمن.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر أمانًا وخصوصية وسرعة متقدمين ، فإن iSharkVPN Accelerator هو السبيل للذهاب. بفضل تقنية Accelerator المبتكرة وحماية Webrtc ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح سريعة وآمنة دون المساس بخصوصيتك. لذا قم بالتسجيل في iSharkVPN اليوم وتحكم في نشاطك عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام webrtc والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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