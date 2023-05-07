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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator - ما هو مدرج في القائمة البيضاء؟

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator - ما هو مدرج في القائمة البيضاء؟

ishark blog article

2023-05-07 10:22:31
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى أي موقع ويب تريده. كيف يكون هذا ممكنا؟ تكمن الإجابة في تقنيتنا المتقدمة التي تزيل جميع الاختناقات من اتصالك بالإنترنت ، مما يؤدي إلى تجربة تصفح سلسة وسريعة.

ولكن هذا ليس كل شيء - يحتوي مسرع isharkVPN أيضًا على ميزة تسمى "القائمة البيضاء". القائمة البيضاء هي عملية السماح لمواقع أو تطبيقات معينة بتجاوز نفق VPN والاتصال بالإنترنت مباشرة ، وتحسين السرعة وتقليل زمن الوصول. مع isharkVPN ، يمكنك بسهولة إدراج مواقع الويب أو التطبيقات المفضلة لديك في القائمة البيضاء والاستمتاع بالوصول دون انقطاع.

سواء كنت لاعبًا أو لاعب بث مباشر أو تبحث فقط عن تجربة إنترنت أفضل ، فإن مسرع isharkVPN هو الحل الأمثل. قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد ، ومرحبًا بالتصفح السريع والمجاني وغير المحدود. جرب مسرع isharkVPN اليوم وارفع تجربتك على الإنترنت إلى المستوى التالي.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مدرج في القائمة البيضاء ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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