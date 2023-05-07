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احصل على سرعات إنترنت فائقة مع مسرع isharkVPN والقائمة البيضاء

ishark blog article

2023-05-07 10:22:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم تقنية التسريع الخاصة بنا خصيصًا لتحسين سرعات الإنترنت ، مما يجعل تجربة التصفح أكثر سلاسة وفعالية. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا والتنزيلات البطيئة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتضمن خدمتنا أيضًا ميزة القائمة البيضاء. قد تسأل ما هي القائمة البيضاء؟ إنها قائمة بمواقع الويب المستثناة من تشفير VPN ويمكن الوصول إليها مباشرة ، متجاوزة نفق VPN. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك دون أي انقطاع أو تباطؤ ناتج عن عملية تشفير VPN.



تعد ميزة القائمة البيضاء مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مواقع ويب محددة للعمل أو الاستخدام الشخصي ، دون المساس بأمنهم عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين - سرعات إنترنت عالية وتصفح آمن.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN؟ خدمتنا موثوقة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. نحن نقدم مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لتناسب أي ميزانية ، وفريق دعم العملاء لدينا متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في أي مشاكل.



قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل. قل وداعًا للسرعات البطيئة والوصول المقيد - ومرحبًا بالتصفح السريع والآمن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو موجود في القائمة البيضاء ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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