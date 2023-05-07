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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 10:22:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تتمنى أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت أسرع وأكثر كفاءة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا القوية أنه يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسرعات فائقة.



ولكن ما هو بالضبط مسرع isharkVPN؟ إنها إضافة مميزة إلى خدمة VPN الرائعة لدينا بالفعل والتي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أعلى أداء. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا والألعاب البطيئة على الإنترنت والتنزيلات البطيئة.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN في القائمة البيضاء. يتيح لك هذا تحديد أولويات بعض المواقع والتطبيقات ، مما يضمن حصولها دائمًا على أعلى سرعات ممكنة. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم ببث فيلم على Netflix ، فيمكنك إدراج Netflix في القائمة البيضاء حتى يتم تحسين اتصالك بالإنترنت لهذا النشاط المحدد.



تساعد القائمة البيضاء أيضًا على منع استنزاف النطاق الترددي. إذا كان لديك العديد من الأجهزة والتطبيقات التي تعمل في نفس الوقت ، فيمكنها جميعًا التنافس على النطاق الترددي وإبطاء سرعة الإنترنت لديك. من خلال إدراج المواقع والتطبيقات الأكثر أهمية فقط في القائمة البيضاء ، يمكنك التأكد من حصولهم على السرعة التي يحتاجونها دون التضحية بأداء الإنترنت العام.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN؟ بالنسبة للمبتدئين ، من السهل استخدامه - ما عليك سوى تنزيل الوظيفة الإضافية والبدء في التصفح بشكل أسرع على الفور. كما يوفر ميزات متقدمة مثل القائمة البيضاء لضمان تحسين اتصالك بالإنترنت لتلبية احتياجاتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، فهي مدعومة بخدمة VPN الموثوقة والآمنة لدينا ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة ومحمية.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بقوة الإنترنت بسرعة البرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مدرج في القائمة البيضاء ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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