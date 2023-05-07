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أطلق العنان لإمكانيات الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 10:23:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتدفق سلس ، كل ذلك مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه.



ولكن ما هو اسم شبكة wifi بالضبط؟ إنه اسم الشبكة اللاسلكية التي تتصل بها عند استخدام wifi. غالبًا ما يتم تعيين هذا الاسم بواسطة الشركة المصنعة لجهاز التوجيه أو مسؤول الشبكة وهو ما تراه عند البحث عن شبكات wifi المتاحة على جهازك.



مع مسرع isharkVPN ، يتم تشفير اسم شبكة wifi الخاصة بك وجميع أنشطتك عبر الإنترنت وحمايتها من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التسريع لدينا تحسين سرعات الإنترنت لديك للحصول على أفضل أداء ممكن.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأسرع اتصال إنترنت وأكثره أمانًا. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بالبث السلس - كل ذلك مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو اسم شبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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