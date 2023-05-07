التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 10:23:30

هل تبحث عن خدمة VPN يمكنها الحفاظ على أمانك أثناء تصفح الويب بسرعات فائقة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



قد تسأل ما هو مسرع isharkVPN؟ إنها خدمة VPN متطورة تستخدم تقنية متقدمة لتسريع اتصالك بالإنترنت مع حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت في نفس الوقت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك دفق الأفلام ولعب الألعاب عبر الإنترنت وتصفح الويب بسهولة ، كل ذلك دون الحاجة إلى القلق بشأن المتسللين أو لصوص الهوية أو أي تهديدات أخرى عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله مسرع isharkVPN! كما يأتي مزودًا بميزة فريدة تسمى "wifi key" ، والتي تتيح لك الاتصال الآمن بشبكات wifi العامة دون الحاجة إلى القلق بشأن تطفل أي شخص على نشاطك عبر الإنترنت. باستخدام مفتاح wifi ، يمكنك الاستمتاع بشبكة wifi مجانية أينما ذهبت ، دون تعريض معلوماتك الشخصية للخطر.



لذلك إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة توفر لك الأمان والسرعة ، فإن مسرع isharkVPN هو الخيار الأمثل. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مفتاح wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN