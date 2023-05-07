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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 10:23:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث المحتوى المفضل لديك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تتيح تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يمنحك تجربة دفق سلسة. مع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالترفيه المستمر.



لكن ماذا عن الأمن؟ لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين الوصول إلى معلوماتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا.



وبالنسبة للشركات ، فإن isharkVPN متوافق مع Windows Active Directory. ولكن ما هو Windows Active Directory بالضبط؟ إنها خدمة تقدمها Microsoft تتيح الإدارة المركزية للمستخدمين وأجهزة الكمبيوتر والموارد الأخرى على الشبكة. من خلال توافق isharkVPN مع Windows Active Directory ، يمكن للشركات إدارة ومراقبة أمان الشبكة بسهولة من موقع مركزي واحد.



لذا سواء كنت من عشاق البث المباشر أو صاحب عمل ، فإن isharkVPN يغطيك. جرب تقنية التسريع الخاصة بنا واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، كل ذلك مع الحفاظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو دليل windows النشط ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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