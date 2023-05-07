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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وحافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك آمنًا باستخدام Windows Defender

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وحافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك آمنًا باستخدام Windows Defender

ishark blog article

2023-05-07 10:24:07
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت أسرع وتجارب أكثر سلاسة عبر الإنترنت. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مع التأكد من حصولك على أقصى استفادة من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

لكن ماذا عن الأمن؟ وهنا يأتي دور Windows Defender. إن Windows Defender هو برنامج مضاد فيروسات مضمن لأنظمة تشغيل Windows يساعد على حماية الكمبيوتر من الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.

من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN و Windows Defender ، لا تحصل فقط على سرعات إنترنت أسرع ولكن أيضًا تطمئن إلى أن أنشطتك على الإنترنت محمية.

لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتهديدات عبر الإنترنت تبطئك. جرب مسرع isharkVPN و Windows Defender اليوم للحصول على تجربة إنترنت أفضل وأكثر أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو windows defender وماذا يفعل ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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