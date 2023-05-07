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قم بحماية نشاطك عبر الإنترنت باستخدام isharkVPN و Windows Defender

ishark blog article

2023-05-07 10:24:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك وأفلامك المفضلة عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتعزيز تجربتك على الإنترنت.



يعد isharkVPN Accelerator أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يؤدي إلى سرعات تنزيل وتحميل أسرع. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتدفق سلس لمقاطع الفيديو عالية الدقة ، والألعاب عبر الإنترنت الخالية من التأخير ، والتصفح بسرعة البرق.



لكن مهلا ، ماذا عن الأمن؟ لا داعي للقلق ، فمسرع isharkVPN يأتي مزودًا بتقنية تشفير من الدرجة الأولى ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة. يمكنك تصفح الإنترنت وأنت مطمئن ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



بالحديث عن الأمان ، فلنتحدث عن Windows Defender. Windows Defender هو برنامج مكافحة فيروسات مضمن يأتي مع كل نظام تشغيل Windows. يوفر حماية في الوقت الفعلي ضد الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى.



يأتي Windows Defender أيضًا مزودًا بميزات مثل جدار الحماية والرقابة الأبوية ، والتي تمنحك مزيدًا من التحكم في أمنك عبر الإنترنت. باستخدام Windows Defender ، يمكنك أن تطمئن إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي من التهديدات الإلكترونية.



ومع ذلك ، على الرغم من جودة Windows Defender ، فمن المهم أن تتذكر أنه ليس مضمونًا. يبحث مجرمو الإنترنت باستمرار عن طرق جديدة لاختراق أنظمة الأمان ، وهذا هو السبب في أنه من الجيد دائمًا إضافة طبقة إضافية من الحماية ، مثل مسرع isharkVPN.



في الختام ، فإن الجمع بين قوة مسرع isharkVPN و Windows Defender هو الحل النهائي لتحسين سرعة الإنترنت لديك وحماية أنشطتك عبر الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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