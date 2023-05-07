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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 10:24:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات VPN فائقة السرعة ، مما يعني أنه يمكنك البث والتصفح والتنزيل بسهولة. ومن خلال شبكتنا العالمية من الخوادم ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى من أي مكان في العالم.



ولكن ماذا عن Windows SMB؟ يرمز SMB إلى Server Message Block ، وهو بروتوكول يستخدم لمشاركة الملفات والطابعات والموارد الأخرى بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة. ومع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن اتصالات SMB الخاصة بك آمنة وخصوصية.



فلماذا تختار isharkVPN Accelerator؟ لا نقدم فقط سرعات فائقة واتصالات آمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن لدينا أيضًا فريقًا من وكلاء دعم العملاء المخصصين المتاحين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في أي مشكلات أو أسئلة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والاتصالات غير الآمنة. اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو windows smb ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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