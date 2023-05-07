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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 10:24:52

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب والمحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة وحرية كاملة على الإنترنت.



تعمل ميزة التسريع الخاصة بنا على تقليل التخزين المؤقت والتأخير ، مما يجعل تجارب البث والألعاب سلسة وممتعة. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



لكن ماذا عن Windscribe؟ بينما هم أيضًا مزود VPN ، إلا أنهم لا يقدمون ميزة تسريع مثل isharkVPN. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Windscribe شبكة خوادم محدودة ، بينما تمتلك isharkVPN خوادم في أكثر من 50 دولة ، مما يتيح لك الوصول إلى نطاق أوسع من المحتوى عبر الإنترنت.



في isharkVPN ، نؤمن بتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت. جرب ميزة التسريع الخاصة بنا اليوم وشاهد الفرق الذي تحدثه في سرعة الإنترنت لديك وتجربتك عبر الإنترنت بشكل عام.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو windscribe والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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