التدوين > عزز سرعة شبكتك مع iSharkVPN Accelerator و WinRM!

عزز سرعة شبكتك مع iSharkVPN Accelerator و WinRM!

ishark blog article

2023-05-07 10:25:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك تصفح أو بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم مسرع VPN الخاص بنا لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات أعلى وبثًا أكثر سلاسة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت اللامتناهي وتحميل الصفحات البطيء.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. باستخدام تقنية التشفير من الدرجة العسكرية الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى حماية بياناتك الشخصية وهويتك على الإنترنت.



وبالحديث عن الأمن ، هل سمعت يومًا عن WinRM؟ تُستخدم هذه الأداة القوية للإدارة عن بُعد في بيئات Windows ، مما يسمح للمستخدمين بإدارة أجهزة كمبيوتر متعددة بسهولة من مكان واحد.



يتيح WinRM (Windows Remote Management) البرمجة النصية لـ PowerShell عن بُعد وتنفيذ الأوامر عن بُعد والإدارة عن بُعد لحسابات المستخدمين والخدمات والعمليات. إنها أداة أساسية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي النظام الذين يحتاجون إلى إدارة أجهزة كمبيوتر متعددة تعمل بنظام Windows من موقع مركزي.



لذلك إذا كنت تبحث عن مسرع VPN سريع وآمن ، فلا تبحث عن isharkVPN. وإذا كنت محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتتطلع إلى تبسيط إدارة Windows ، فإن WinRM هي أداة تحتاج بالتأكيد إلى التحقق منها. جربه اليوم وجرب الفوائد بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج winrm ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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