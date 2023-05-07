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احصل على سرعة إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و WireGuard

ishark blog article

2023-05-07 10:25:23

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها أن تمنحك سرعة إنترنت فائقة السرعة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تضمن تقنيتنا المتطورة حصولك على أفضل تجربة تصفح ممكنة ، دون المساومة على خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



إحدى الميزات الرئيسية لـ isharkVPN Accelerator هي WireGuard ، وهو بروتوكول VPN متقدم للغاية يوفر سرعة وأداء لا مثيل لهما. تم تصميم WireGuard ليكون خفيف الوزن وفعال ، مما يعني أنه يمكنه توفير إنتاجية أفضل وزمن انتقال أقل من بروتوكولات VPN الأخرى مثل OpenVPN و IPSec. باستخدام WireGuard ، يمكنك الاستمتاع باتصالات سريعة ومستقرة ، حتى عند دفق مقاطع فيديو عالية الدقة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت.



ولكن ما هو WireGuard بالضبط ، ولماذا هو مميز جدًا؟ بعبارات بسيطة ، WireGuard هو بروتوكول VPN من الجيل التالي تم تقديمه لأول مرة في عام 2018. تم إنشاؤه بواسطة Jason A. Donenfeld ، وهو باحث أمني معروف ومؤسس Edge Security.



مقارنة ببروتوكولات VPN القديمة ، فإن WireGuard أبسط وأسهل في التنفيذ. يستخدم أحدث تقنيات التشفير لتوفير أمان قوي ، ولكنه لا يتطلب قدرًا كبيرًا من القوة الحسابية مثل البروتوكولات الأخرى. هذا يعني أن WireGuard يمكن أن يعمل بكفاءة على مجموعة واسعة من الأجهزة ، من الهواتف الذكية إلى أجهزة التوجيه.



في isharkVPN Accelerator ، قمنا بدمج WireGuard في خدمة VPN الخاصة بنا لنمنحك أفضل تجربة ممكنة. سواء كنت مسافرًا للخارج أو تعمل من المنزل ، يمكنك الاعتماد على isharkVPN Accelerator للحفاظ على أمان وخصوصية حركة المرور على الإنترنت ، دون إبطاء اتصالك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر قوة WireGuard بنفسك! خدمة VPN الخاصة بنا سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة وتأتي مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. جربه بدون مخاطر واكتشف تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو Wire guard ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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