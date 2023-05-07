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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireless Bridge في جهاز التوجيه

ishark blog article

2023-05-07 10:25:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الويب أو بث المحتوى؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك وتحسين تجربتك على الإنترنت.



ولكن ماذا عن تلك النقاط الميتة في منزلك حيث لا يمكن أن تصل إشارة Wi-Fi الخاصة بك؟ هذا هو المكان الذي يكون فيه الجسر اللاسلكي في جهاز التوجيه الخاص بك مفيدًا. يمكن لهذه التقنية أن تمد تغطية Wi-Fi الخاصة بك وتزيل تلك النقاط الميتة المزعجة.



من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN وجسر لاسلكي في جهاز التوجيه الخاص بك ، يمكنك تحقيق سرعات إنترنت فائقة السرعة واتصال سلس في جميع أنحاء منزلك. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتباطؤ أثناء بث برامجك المفضلة ، ومرحبًا باستخدام الإنترنت دون انقطاع.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب مسرع isharkVPN وجسر لاسلكي في جهاز التوجيه الخاص بك بنفسك واختبر الفرق. مع تقنيتنا سهلة الاستخدام ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها من قبل.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم مع مسرع isharkVPN وجسر لاسلكي في جهاز التوجيه الخاص بك. لن تكون أنشطتك على الإنترنت هي نفسها أبدًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو جسر لاسلكي في جهاز التوجيه ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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