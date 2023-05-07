التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و WireGuard Protocol

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و WireGuard Protocol

ishark blog article

2023-05-07 10:25:52

تقديم مسرع IsharkVPN مع بروتوكول Wireguard الثوري



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة أو تنزيل ملفات كبيرة؟ لا تنظر أبعد من IsharkVPN Accelerator. تتضمن خدمة VPN المتطورة هذه بروتوكول Wireguard الثوري لتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة وأمانًا لا يهزم.



ولكن ما هو بروتوكول Wireguard؟ تم تطوير Wireguard في عام 2018 ، وهو بروتوكول VPN جديد مصمم ليتفوق على جميع بروتوكولات VPN الأخرى من حيث السرعة والأمان وسهولة الاستخدام. يستخدم Wireguard أحدث تقنيات التشفير لتشفير كل حركة المرور التي تمر عبر VPN ، مما يضمن بقاء معلوماتك آمنة وخصوصية.



على عكس بروتوكولات VPN الأخرى ، تم تصميم Wireguard مع مراعاة البساطة. تجعل قاعدة الكود المبسطة الخاصة به من السهل الاستخدام والصيانة ، ويعني صغر حجمه أنه يستهلك موارد أقل من وحدة المعالجة المركزية مقارنة بالبروتوكولات الأخرى. هذا يترجم إلى سرعات أسرع واتصال أكثر استقرارًا بالنسبة لك.



يستفيد مسرع IsharkVPN بشكل كامل من بروتوكول Wireguard لتقديم سرعات إنترنت لا مثيل لها. عند الاتصال بـ IsharkVPN Accelerator ، يتم تشفير حركة المرور على الإنترنت وإرسالها عبر خادم VPN عالي السرعة ، متجاوزًا اختناق مزود خدمة الإنترنت ويوفر سرعات فائقة.



بالإضافة إلى سرعته ، يوفر IsharkVPN Accelerator أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى. مع التشفير من الدرجة العسكرية ومفتاح القفل التلقائي ، تكون بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية في جميع الأوقات.



فما تنتظرون؟ قم بترقية سرعة الإنترنت والأمان لديك اليوم مع IsharkVPN Accelerator وبروتوكول Wireguard الثوري. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ليس لديك ما تخسره وكل شيء لتكسبه. اشترك الآن واختبر مستقبل تقنية VPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو بروتوكول Wireguard ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN