التدوين > ارفع مستوى اتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN Accelerator في وضع الجسر اللاسلكي

ارفع مستوى اتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN Accelerator في وضع الجسر اللاسلكي

ishark blog article

2023-05-07 10:26:14

تقديم iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل ترغب في تعزيز تجربة الألعاب عبر الإنترنت دون أي تأخير أو تخزين مؤقت؟ إذن ، لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator!



iSharkVPN Accelerator هو برنامج قوي يعزز سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين إعدادات الشبكة الخاصة بك. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل فائقة السرعة ، وبث فيديو أكثر سلاسة ، وألعابًا سلسة عبر الإنترنت.



أفضل جزء؟ iSharkVPN Accelerator متوافق مع جميع مزودي خدمة الإنترنت ويدعم جميع أنواع اتصالات الإنترنت ، بما في ذلك DSL والكابلات والألياف والأقمار الصناعية.



لكن هذا ليس كل شيء! يتميز iSharkVPN Accelerator أيضًا بوضع الجسر اللاسلكي ، وهي ميزة فريدة تتيح لك توصيل أجهزة متعددة بالشبكة نفسها ، حتى لو لم تكن ضمن نطاق جهاز التوجيه الأساسي الخاص بك.



إذن ، ما هو وضع الجسر اللاسلكي بالضبط؟ بعبارات بسيطة ، إنها ميزة تسمح لك بتوسيع شبكتك اللاسلكية عن طريق توصيل جهازي توجيه أو أكثر لاسلكيًا. من خلال القيام بذلك ، يمكنك التخلص من النقاط الميتة في منزلك أو مكتبك والاستمتاع باتصال سلس عبر جميع أجهزتك.



تسهل iSharkVPN Accelerator إعداد وضع الجسر اللاسلكي. كل ما تحتاجه هو جهاز توجيه متوافق وبرنامج iSharkVPN Accelerator. بمجرد تثبيت البرنامج على جهاز التوجيه الأساسي ، يمكنك توصيل جهاز التوجيه الثانوي لاسلكيًا والاستمتاع بتغطية ممتدة.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك التحكم في سرعة الإنترنت لديك والاتصال. قل وداعًا للسرعات البطيئة والأماكن الميتة ، ومرحبًا بالتنزيلات الأسرع والبث الأكثر سلاسة والألعاب الخالية من التأخير.



لا تنتظر أكثر من ذلك - جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو وضع الجسر اللاسلكي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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