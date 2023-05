التدوين > iSharkVPN Accelerator: زيادة سرعة الإنترنت وحماية خصوصيتك على الإنترنت

iSharkVPN Accelerator: زيادة سرعة الإنترنت وحماية خصوصيتك على الإنترنت

2023-05-07 10:27:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا فقط أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى لأنشطتك عبر الإنترنت ، ولكنها تتضمن أيضًا مسرعًا مدمجًا لمنحك سرعات فائقة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث برامجك وأفلامك المفضلة دون أي تخزين مؤقت ، وتنزيل الملفات الكبيرة في ثوانٍ فقط ، واللعب دون أي تأخير. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول لمنحك أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ وهنا يأتي دور ميزة "What is my IP". تتيح لك هذه الأداة العثور بسرعة وسهولة على عنوان IP الحالي الخاص بك ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في استكشاف مشكلات الإنترنت وإصلاحها أو التحقق مما إذا كان اتصال VPN الخاص بك يعمل بشكل صحيح.



ولا تقلق بشأن التضحية بالأمن من أجل السرعة. تتضمن خدمة VPN الخاصة بنا تشفيرًا عالي المستوى لضمان أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأسرع اتصال إنترنت ممكن وأكثره أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو y ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

