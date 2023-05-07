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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 10:28:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنية التسريع لدينا تسريع اتصالك بالإنترنت والقضاء على التخزين المؤقت للحصول على تجربة تصفح سلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا خادم DNS قابل للتخصيص. قد تسأل ما هو خادم DNS؟ إنها التكنولوجيا التي تترجم أسماء مواقع الويب (مثل google.com) إلى عناوين IP المقابلة لها. باستخدام خادم DNS الخاص بنا ، يمكنك تسريع الإنترنت بشكل أكبر عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر شبكة الخادم المحسّنة الخاصة بنا.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال مُسرع الإنترنت وخادم DNS القابل للتخصيص. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتصفح السلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادم DNS الخاص بك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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