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iSharkVPN Accelerator: عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك

ishark blog article

2023-05-07 10:30:13

هل سئمت من بطء سرعات VPN؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وداعًا للتخزين المؤقت والتباطؤ.



ولكن ما هو الوكيل بالضبط؟ الوكيل هو خادم يعمل كوسيط بين جهازك والإنترنت. عند الاتصال بخادم وكيل ، تتم معالجة طلباتك من خلال الخادم بدلاً من معالجتها مباشرةً من جهازك. يمكن أن يساعد ذلك في حماية هويتك وموقعك ، بالإضافة إلى تحسين سرعة الإنترنت لديك.



يعمل مسرع iSharkVPN من خلال استخدام خوادم بروكسي لتسريع اتصالك. من خلال الاتصال بخادم وكيل في موقع مختلف ، يمكنك تجاوز حركة المرور على الإنترنت والوصول إلى المحتوى بشكل أسرع. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في البث المباشر والألعاب عبر الإنترنت والأنشطة الأخرى التي تعتمد على الإنترنت.



بالإضافة إلى ميزة التسريع ، تقدم iSharkVPN مجموعة واسعة من الميزات لتعزيز أمانك وخصوصيتك على الإنترنت. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، وميزة مفتاح القفل ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة مع ميزة التسريع. مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس لديك ما تخسره. قم بحماية نشاطك على الإنترنت واستمتع بإنترنت سريع وموثوق مع iSharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام وكيل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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