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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN ووضع التصفح المتخفي

ishark blog article

2023-05-07 10:30:28

هل تبحث عن طريقة لحماية خصوصيتك على الإنترنت وتسريع اتصالك بالإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. من خلال توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال شبكة افتراضية خاصة (VPN) ، يحمي مسرع isharkVPN نشاطك على الإنترنت من أعين المتطفلين ويحسن سرعة الاتصال عن طريق تقليل زمن الوصول.



لكن هذا ليس كل شيء - يأتي مسرع isharkVPN أيضًا مع طبقة إضافية من الأمان تُعرف باسم وضع التصفح المتخفي. عند تنشيط وضع التصفح المتخفي ، يتم إخفاء نشاطك عبر الإنترنت تمامًا عن مزود خدمة الإنترنت (ISP) والمعلنين الخارجيين والكيانات الأخرى عبر الإنترنت التي قد تتعقب كل تحركاتك.



لذا ، سواء كنت تتصفح الويب ، أو تشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية ، أو تلعب الألعاب عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN ووضع التصفح المتخفي سيمنحك السرعة والخصوصية اللذين تحتاجهما للاستمتاع بالإنترنت بشروطك الخاصة.



لا تنتظر أكثر من ذلك لحماية خصوصيتك على الإنترنت والاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة. جرب مسرع isharkVPN ووضع التصفح المتخفي اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام وضع التصفح المتخفي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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