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قم بحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 04:33:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك تصفح الإنترنت بسرعات فائقة وبث المحتوى المفضل لديك دون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدر isharkVPN أيضًا أمانك عبر الإنترنت من خلال التشفير من الدرجة الأولى وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة. ناهيك عن أننا نقدم مجموعة متنوعة من مواقع الخوادم لضمان عدم الكشف عن هويتك والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا.



بالحديث عن الأمان ، هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل كلمة المرور قوية؟ لا يتعلق الأمر فقط باستخدام مزيج من الأحرف والأرقام والرموز - إنه يتعلق بإنشاء مجموعة فريدة وغير متوقعة. تجنب استخدام العبارات الشائعة أو المعلومات الشخصية ، وحاول استخدام كلمات أو عبارات غير شائعة.



من المفيد أيضًا إضافة التعقيد باستخدام الأحرف الكبيرة أو استبدال الرموز بالأحرف. لا تنس تغيير كلمات المرور الخاصة بك بانتظام واستخدام كلمة مرور مختلفة لكل حساب لتجنب الانتهاكات المحتملة.



في عالم اليوم الرقمي ، من المهم إعطاء الأولوية لكل من السرعة والأمان. دع isharkVPN وكلمات المرور القوية تساعدك على راحة البال أثناء الاتصال بالإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجعل كلمة المرور قوية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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