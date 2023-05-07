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قم بتأمين وجودك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 04:33:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة والقدرة على الوصول إلى أي موقع ويب تريده.



ولكن مع هذه الحرية والسرعة المتزايدة ، من المهم أن يكون لديك كلمة مرور قوية لحماية أمنك على الإنترنت. إذن ما الذي يجعل كلمة مرور قوية بالضبط؟ فيما يلي بعض النصائح الأساسية:



1. الطول - كلما كان ذلك أفضل! تعتبر كلمة المرور المكونة من 12 حرفًا أو أكثر مثالية.

2. التعقيد - يتضمن مجموعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة.

3. تجنب الكلمات والعبارات الشائعة.

4. لا تستخدم المعلومات الشخصية مثل تواريخ الميلاد أو الأسماء.

5. استخدم كلمة مرور فريدة لكل حساب.



باتباع هذه النصائح ، يمكنك التأكد من أن حساباتك ومعلوماتك على الإنترنت آمنة. ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمزايا الإنترنت السريع والوصول غير المقيد دون المساس بأمنك.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في تصفح الويب بكل سهولة وراحة البال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عمل كلمة مرور قوية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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