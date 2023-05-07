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عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 04:34:41

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت أثناء اللعب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بسرعات تنزيل وتحميل أسرع. ولكن ما هي سرعة الميغابايت المناسبة للألعاب؟ الإجماع العام هو أن أي شيء يزيد عن 10 ميجابت في الثانية كافٍ للألعاب ، ولكن لتجربة اللعب السلس حقًا ، يوصى بسرعة لا تقل عن 25 ميجابت في الثانية.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى سرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية ، مما يمنحك تجربة لعب مثالية دون أي انقطاع أو تأخير. تقع خوادمنا بشكل استراتيجي حول العالم لضمان زمن انتقال منخفض وسرعات عالية ، لذلك بغض النظر عن مكان وجودك ، يمكنك الاستمتاع بلعب سلس.



بالإضافة إلى تقنية التسريع الخاصة بنا ، يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت من المتسللين وأعين المتطفلين. من خلال سياسة التشفير 256 بت وعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك اللعب براحة البال مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تدمر تجربة الألعاب الخاصة بك. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وانتقل بلعبك إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام mbps للألعاب والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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