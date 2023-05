التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

2023-05-07 04:35:33

نظرًا لأن العالم أصبح أكثر رقمية ، أصبحت الخصوصية والأمان أولوية قصوى لمستخدمي الإنترنت. مع تزايد عدد التهديدات السيبرانية وانتهاكات الخصوصية ، أصبح من الضروري حماية هويتك وبياناتك على الإنترنت.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرّع iSharkVPN. iSharkVPN Accelerator هي خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) توفر اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت. يستخدم تقنية تشفير متقدمة لحماية أنشطتك عبر الإنترنت ويحافظ على هويتك مجهولة.



يقدم برنامج iSharkVPN أيضًا ميزة رائعة تسمى "What My DNS". تسمح لك هذه الميزة بالتحقق مما إذا كان DNS الخاص بك يتسرب ، مما قد يمثل مخاطرة أمنية محتملة. يمكن أن يؤدي تسريب DNS إلى كشف موقعك وهويتك للمتسللين ومجرمي الإنترنت. باستخدام "What My DNS" ، يمكنك بسهولة التحقق مما إذا كان DNS الخاص بك آمنًا ، وإذا لم يكن كذلك ، فاتخذ الخطوات اللازمة لإصلاحه.



بصرف النظر عن الأمان ، يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا سرعات إنترنت أسرع وأكثر سلاسة. تتيح لك خدمة VPN تجاوز الرقابة على الإنترنت والقيود الجغرافية ، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك.



بشكل عام ، يعد iSharkVPN Accelerator خدمة VPN ممتازة توفر الخصوصية والسرعة. إن تقنيتها المتقدمة وميزاتها الفريدة تجعلها الخيار الأفضل بين مستخدمي الإنترنت الذين يقدرون خصوصيتهم وأمانهم على الإنترنت.



إذا كنت ترغب في حماية أنشطتك على الإنترنت والاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم. مع الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام ، يمكنك اختبار الخدمة وتجربة فوائد الاتصال الآمن والخاص بالإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام أسماء النطاقات الخاص بي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

