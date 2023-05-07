التدوين > قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 04:36:02

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة من شأنها تحسين تجربة التصفح والبث. تعمل تقنيتنا الحديثة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



لكن هذا ليس كل شيء. مع مسرع isharkVPN ، تكون خصوصيتك على الإنترنت محمية أيضًا. تحمي تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين ، مما يضمن بقاء بياناتك خاصة وآمنة.



وإذا كنت قلقًا بشأن الكشف عن عنوان IP الخاص بك على شبكات Wi-Fi العامة ، فإن برنامج isharkVPN Accelerator يغطيك. تخفي خدمة VPN الخاصة بنا عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على مجرمي الإنترنت تتبع نشاطك وسرقة معلوماتك الحساسة.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة ، وخصوصية محسّنة عبر الإنترنت ، وراحة البال التي تأتي مع معرفة أن نشاطك على الإنترنت محمي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بي على شبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN