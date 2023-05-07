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افتح الإنترنت بسرعة البرق باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 04:37:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يعمل برنامجنا الحديث على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزيز سرعات التنزيل ، مما يمنحك تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة تستحقها.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان متقدمة لحماية خصوصيتك على الإنترنت. مع التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن لأن بياناتك الشخصية في مأمن من المتسللين والمتطفلين من الأطراف الثالثة.



وماذا عن عنوان IPv6 الخاص بك؟ مع isharkVPN ، يمكنك بسهولة إخفاء عنوان IPv6 الخاص بك والحفاظ على هويتك المجهولة عبر الإنترنت. لا مزيد من القلق بشأن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو أي شخص آخر يتتبع نشاطك على الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأمان محسّن عبر الإنترنت. لا ترضى بأي شيء أقل من الأفضل. جرب isharkVPN الآن!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IPv6 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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