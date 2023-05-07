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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator في كندا

ishark blog article

2023-05-07 04:39:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! ستعمل تقنيتنا الحديثة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجارب تصفح وبث مباشر سلسة.



لكن ماذا عن تغطية الشبكة؟ كن مطمئنًا ، لقد وفرت لك isharkVPN تغطيتك. تمتد شبكتنا عبر العالم ، بما في ذلك شبكة كندا عام 1883. ابق على اتصال واستمتع بسرعات فائقة مع مسرع isharkVPN.



لا ترضى بسرعات إنترنت أقل من بعد الآن. انضم إلى عائلة isharkVPN واختبر الفرق اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام شبكة 1883 في كندا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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