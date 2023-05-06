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التدوين > وصول آمن وسريع إلى الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

وصول آمن وسريع إلى الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:44:21
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل ترغب في تحسين تجربتك على الإنترنت وحماية خصوصيتك أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.

مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان محسّن عبر الإنترنت. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا بروتوكولات تشفير متقدمة للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة ، وتعمل تقنية Accelerator الخاصة بنا على تحسين اتصالك لضمان أسرع سرعات ممكنة.

ولكن ما هو المنفذ الذي تستخدمه IPsec VPN؟ عادةً ما تستخدم IPsec VPN المنفذين 500 و 4500 للاتصال ، ولكن مع iSharkVPN Accelerator ، لا داعي للقلق بشأن التفاصيل التقنية مثل هذه. خدمتنا سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام ، مع عملية إعداد بسيطة وواجهة مستخدم بديهية.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بمزايا تصفح الإنترنت السريع والآمن. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة ، أو اللعب عبر الإنترنت ، أو ببساطة تتصفح الويب ، ستوفر لك خدمة VPN الخاصة بنا تجربة سلسة وخالية من القلق عبر الإنترنت. ثق بنا لنحافظ على سلامتك وأمانك عبر الإنترنت ، واختبر الفرق الذي يمكن أن يحدثه iSharkVPN Accelerator من أجلك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنفذ الذي يستخدمه ipsec vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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