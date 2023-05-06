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احصل على بث سريع للغاية مع iSharkVPN Accelerator لـ Plex

ishark blog article

2023-05-06 21:44:36

تقديم مسرع isharkVPN - الحل النهائي للحماية والسرعة عبر الإنترنت.



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة على Plex؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! توفر تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية من المتسللين ومجرمي الإنترنت وأعين المتطفلين الأخرى. تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن يتم تشفير كل حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص اعتراض بياناتك.



ولكن هذا ليس كل شيء - يعمل برنامج isharkVPN Accelerator أيضًا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أسرع سرعات ممكنة. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة على Plex أو اللعب عبر الإنترنت أو العمل من المنزل ، فإن isharkVPN Accelerator يضمن أن اتصالك بالإنترنت سريع وموثوق به.



إذن ما هو المنفذ الذي يستخدمه Plex ، تسأل؟ يستخدم Plex عادةً المنافذ 32400 و 32401 و 32402 و 32403 للتواصل مع الأجهزة الأخرى على شبكتك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث سريع وآمن على Plex مع تجنب أي مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بهذه المنافذ.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمخاوف الأمنية عبر الإنترنت تعيقك. جرب isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الحل النهائي للحماية والسرعة عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنفذ الذي يستخدمه plex والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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